Продаж і куріння заборонених тютюнових виробів: які штрафи загрожують порушникам

Нещодавно в Україні змінилися правила обігу деяких тютюнових виробів, за порушення яких можуть карати штрафами. Проте нині Держпродспоживслужба проводить виключно позапланові перевірки - на підставі звернень громадян.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрій Крейтор.
Питання обігу в Україні сигарет і тютюну регламентує закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Згідно з документом, українців можуть покарати за порушення вимог щодо здійснення діяльності, пов'язаної з:
Статтею 10 закону в Україні забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), оптова та роздрібна торгівля, а також імпорт для реалізації на території України деяких тютюнових виробів.
Вводити в обіг на території України електронні сигарети, заправні контейнери, а також рідини (що використовуються в електронних сигаретах), згідно зі статтею 10-1, можна лише за умови виконання низки вимог.
За словами Крейтора, порушення цих статей тягне за собою накладення штрафу:
Експерт уточнив, що пересічним українцям можуть також виписати штраф у розмірі 1 000 грн - за розміщення кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у заборонених місцях (крім приміщень закладів ресторанного господарства).
При цьому заборонені місця визначаються частиною другою статті 13 вищезазначеного закону.
За умови повторного такого порушення впродовж року сплатити доведеться вже більший штраф - 10 000 грн.
Водночас за розміщення попільничок чи кальяну або ж куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства - сплатити доведеться:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що покарання за дрібні крадіжки в Україні замінили зі строків у в'язниці на штрафи.
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