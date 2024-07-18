Продаж і куріння заборонених тютюнових виробів: які штрафи загрожують порушникам

За що і як можуть покарати продавців

Питання обігу в Україні сигарет і тютюну регламентує закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Згідно з документом, українців можуть покарати за порушення вимог щодо здійснення діяльності, пов'язаної з:

виробництвом - деяких тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин (які використовуються в електронних сигаретах)

оптовою та роздрібною торгівлею - деяких тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин (які використовуються в електронних сигаретах)

експортом та імпортом - деяких тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин (які використовуються в електронних сигаретах)

Статтею 10 закону в Україні забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), оптова та роздрібна торгівля, а також імпорт для реалізації на території України деяких тютюнових виробів.

Вводити в обіг на території України електронні сигарети, заправні контейнери, а також рідини (що використовуються в електронних сигаретах), згідно зі статтею 10-1, можна лише за умови виконання низки вимог.

За словами Крейтора, порушення цих статей тягне за собою накладення штрафу:

20 000 грн - за умови першого порушення

50 000 грн - за повторне порушення впродовж року

Які штрафи загрожують пересічним українцям

Експерт уточнив, що пересічним українцям можуть також виписати штраф у розмірі 1 000 грн - за розміщення кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у заборонених місцях (крім приміщень закладів ресторанного господарства).

При цьому заборонені місця визначаються частиною другою статті 13 вищезазначеного закону.

За умови повторного такого порушення впродовж року сплатити доведеться вже більший штраф - 10 000 грн.

Водночас за розміщення попільничок чи кальяну або ж куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства - сплатити доведеться: