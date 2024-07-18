Продажа и курение запрещенных табачных изделий: какие штрафы угрожают нарушителям

За что и как могут наказать продавцов

Вопрос обращения в Украине сигарет и табака регламентирует закон Украины "О мерах насчет предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Согласно документу, украинцев могут наказать за нарушение требований по осуществлению деятельности, связанной с:

производством - некоторых табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей (используемых в электронных сигаретах)

оптовой и розничной торговлей - некоторых табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей (используемых в электронных сигаретах)

экспортом и импортом - некоторых табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей (используемых в электронных сигаретах)

Статьей 10 закона в Украине запрещается производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля, а также импорт для реализации на территории Украины некоторых табачных изделий.

Вводить в обращение на территории Украины электронные сигареты, заправочные контейнеры, а также жидкости (используемые в электронных сигаретах), согласно статье 10-1, можно только при выполнении ряда требований.

По словам Крейтора, нарушение этих статей влечет наложение штрафа:

20 000 грн - при условии первого нарушения

50 000 грн - за повторное нарушение в течение года

Какие штрафы угрожают рядовым украинцам

Эксперт уточнил, что рядовым украинцам могут также выписать штраф в размере 1 000 грн - за размещение кальяна или курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в запрещенных местах (кроме помещений заведений).

При этом запрещенные места определяются частью второй статьи 13 вышеупомянутого закона.

При повторном таком нарушении в течение года оплатить придется уже больший штраф - 10 000 грн.

В то же время за размещение пепельниц или кальяна или же курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства - оплатить придется: