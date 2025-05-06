Продаж алкоголю під час війни: які правила в Україні та де найсуворіші обмеження
В Україні під час воєнного стану діють різні обмеження на продаж алкоголю, які встановлюються обласними військовими адміністраціями залежно від безпекової ситуації в регіоні.
Про це розповідає РБК-Україна.
Повна заборона на продаж алкоголю
Частина регіонів України повністю заборонила продаж алкоголю в умовах війни в Україні:
- Донецька область - з 11 липня 2022 року повністю заборонено продаж усіх видів алкоголю для цивільного населення та військових;
- Херсонська область - з 17 листопада 2023 року введено повну заборону на продаж алкоголю у 160 населених пунктах, розташованих у тридцятикілометровій зоні від Дніпра. У Херсоні продаж дозволено з 10:00 до 15:00;
- Кривий Ріг та частина Дніпропетровської області - з 10 жовтня 2022 року повна заборона на продаж алкоголю, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої, у деяких громадах Криворізького району та в Інгулецькому районі міста Кривий Ріг.
Часткові обмеження на продаж алкоголю
У більшості регіонів України діють часткові обмеження на продаж алкоголю:
- Київ - продаж алкоголю в магазинах дозволений з 11:00 до 21:00, у закладах громадського харчування - до 22:00;
- Львів та Львівська область - із 2 травня 2025 року заборонено продаж алкоголю з 00:00 до 05:00 - у магазинах і закладах громадського харчування.
- Одеса - заборона на продаж алкоголю діє з 22:00 до 09:00, планується подовження дозволеного періоду до 23:00;
- Суми та область - у місті Суми заборонено продаж алкоголю з 19:00 до 11:00 у магазинах і кафетеріях та з 21:00 до 11:00 у ресторанах; у Сумській громаді - у будні з 11:00 до 19:00 (окрім слабоалкогольного, вина та пива), у вихідні з 19:00 до 11:00 (заборона на весь алкоголь), а в ресторанах - з 21:00 до 11:00; на всій території області заборонено продавати алкоголь під час комендантської години, а також військовим або особам у формі;
- Івано-Франківськ та область - продаж алкоголю дозволено з 10:00 до 21:00;
- Хмельницький - торгівля алкоголем дозволена з 10:00 до 22:00, в області - з 09:00 до 23:00;
- Тернопіль - продаж алкоголю та пива дозволено з 08:00 до 22:00; у закладах з нічним режимом роботи - до 23:00;
- Чернігів та область - з 18 січня 2024 року продаж алкоголю дозволено з 09:00 до 22:00;
- Черкаси та область - із 1 травня продовжено дозволений час продажу - заборона діє з 22:00 до 08:00. Алкоголь, як і раніше, не продають військовим під час служби;
- Вінницька область - з 27 вересня 2023 року заборона на продаж алкоголю з 22:00 до 06:00;
- Запоріжжя, Полтава, Луцьк - продаж алкоголю дозволено з 08:00 до 22:00.
Обмеження під час комендантської години
У деяких регіонах продаж алкоголю заборонено лише під час комендантської години:
- Харківська область - заборона на продаж алкоголю під час комендантської години з 23:00 до 05:00;
- Дніпропетровська область - заборона з 00:00 до 05:00;
- Житомирська область - заборона з 00:00 до 05:00;
- Рівненська область - заборона з 00:00 до 05:00;
- Миколаївська область - заборона з 00:00 до 05:00; в окремих громадах - з 23:00 до 05:00;
- Чернівецька область - заборона з 00:00 до 04:00.
Де дозволено продавати алкоголь
Закарпатська область - єдиний регіон, де наразі не введено обмеження на продаж алкоголю та немає комендантської години.
Зверніть увагу, що ситуація може змінюватися, тому рекомендується перевіряти актуальні обмеження на офіційних сайтах обласних військових адміністрацій або місцевих органів влади.
Раніше РБК-Україна писало, чи законно продавати алкоголь військовим в умовах воєнного стану. В Україні немає єдиної заборони на продаж спиртного військовослужбовцям - обмеження вводять на місцевому рівні за рішеннями військових адміністрацій. Водночас закон не дозволяє вимагати в цивільному підтвердження військового статусу, а чинне законодавство не передбачає окремої відповідальності за продаж алкоголю військовим.
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