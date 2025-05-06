Продаж алкоголю під час війни: які правила в Україні та де найсуворіші обмеження

В Україні під час воєнного стану діють різні обмеження на продаж алкоголю, які встановлюються обласними військовими адміністраціями залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Зверніть увагу, що ситуація може змінюватися, тому рекомендується перевіряти актуальні обмеження на офіційних сайтах обласних військових адміністрацій або місцевих органів влади.

Закарпатська область - єдиний регіон, де наразі не введено обмеження на продаж алкоголю та немає комендантської години.

У деяких регіонах продаж алкоголю заборонено лише під час комендантської години:

Раніше РБК-Україна писало, чи законно продавати алкоголь військовим в умовах воєнного стану. В Україні немає єдиної заборони на продаж спиртного військовослужбовцям - обмеження вводять на місцевому рівні за рішеннями військових адміністрацій. Водночас закон не дозволяє вимагати в цивільному підтвердження військового статусу, а чинне законодавство не передбачає окремої відповідальності за продаж алкоголю військовим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.