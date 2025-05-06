Продажа алкоголя во время войны: какие правила в Украине и где самые строгие ограничения
В Украине во время военного положения действуют различные ограничения на продажу алкоголя, которые устанавливаются областными военными администрациями в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Полный запрет на продажу алкоголя
Часть регионов Украины полностью запретила продажу алкоголя в условиях войны в Украине:
- Донецкая область - с 11 июля 2022 года полностью запрещена продажа всех видов алкоголя для гражданского населения и военных;
- Херсонская область - с 17 ноября 2023 года введен полный запрет на продажу алкоголя в 160 населенных пунктах, расположенных в тридцатикилометровой зоне от Днепра. В Херсоне продажа разрешена с 10:00 до 15:00;
- Кривой Рог и часть Днепропетровской области - с 10 октября 2022 года полный запрет на продажу алкоголя, включая пиво, вино и слабоалкогольные напитки, в некоторых общинах Криворожского района и в Ингулецком районе города Кривой Рог.
Частичные ограничения на продажу алкоголя
В большинстве регионов Украины действуют частичные ограничения на продажу алкоголя:
- Киев - продажа алкоголя в магазинах разрешена с 11:00 до 21:00, в заведениях общественного питания - до 22:00;
- Львов и Львовская область - со 2 мая 2025 года запрещена продажа алкоголя с 00:00 до 05:00 - в магазинах и заведениях общественного питания.
- Одесса - запрет на продажу алкоголя действует с 22:00 до 09:00, планируется продление разрешенного периода до 23:00;
- Сумы и область - в городе Сумы запрещена продажа алкоголя с 19:00 до 11:00 в магазинах и кафетериях и с 21:00 до 11:00 в ресторанах; в Сумской громаде - в будни с 11:00 до 19:00 (кроме слабоалкогольного, вина и пива), в выходные с 19:00 до 11:00 (запрет на весь алкоголь), а в ресторанах - с 21:00 до 11:00; на всей территории области запрещено продавать алкоголь во время комендантского часа, а также военным или лицам в форме;
- Ивано-Франковск и область - продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 21:00;
- Хмельницкий - торговля алкоголем разрешена с 10:00 до 22:00, в области - с 09:00 до 23:00;
- Тернополь - продажа алкоголя и пива разрешена с 08:00 до 22:00; в заведениях с ночным режимом работы - до 23:00;
- Чернигов и область - с 18 января 2024 года продажа алкоголя разрешена с 09:00 до 22:00;
- Черкассы и область - с 1 мая продлено разрешенное время продажи - запрет действует с 22:00 до 08:00. Алкоголь по-прежнему не продают военным во время службы;
- Винницкая область - с 27 сентября 2023 года запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 06:00;
- Запорожье, Полтава, Луцк - продажа алкоголя разрешена с 08:00 до 22:00.
Ограничения во время комендантского часа
В некоторых регионах продажа алкоголя запрещена только во время комендантского часа:
- Харьковская область - запрет на продажу алкоголя во время комендантского часа с 23:00 до 05:00;
- Днепропетровская область - запрет с 00:00 до 05:00;
- Житомирская область - запрет с 00:00 до 05:00;
- Ровенская область - запрет с 00:00 до 05:00;
- Николаевская область - запрет с 00:00 до 05:00; в отдельных общинах - с 23:00 до 05:00;
- Черновицкая область - запрет с 00:00 до 04:00.
Где разрешено продавать алкоголь
Закарпатская область - единственный регион, где пока не введено ограничение на продажу алкоголя и нет комендантского часа.
Обратите внимание, что ситуация может меняться, поэтому рекомендуется проверять актуальные ограничения на официальных сайтах областных военных администраций или местных органов власти.
Ранее РБК-Украина писало, законно ли продавать алкоголь военным в условиях военного положения. В Украине нет единого запрета на продажу спиртного военнослужащим - ограничения вводят на местном уровне по решениям военных администраций. В то же время закон не позволяет требовать у гражданского подтверждения военного статуса, а действующее законодательство не предусматривает отдельной ответственности за продажу алкоголя военным.
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