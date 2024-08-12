Алкоголь під час війни: як карають магазини за продаж спиртного військовим

З початком повномасштабної війни в Україні питання продажу алкогольних напоїв військовослужбовцям стало одним із тих, що викликає суперечки та неоднозначні тлумачення.

РБК-Україна розбиралося із адвокатом і магістром права Євгеном Буліменком , чи є законною торгівля алкоголем для військових, і які наслідки можуть очікувати на тих, хто продає спиртні напої захисникам країни.

Відсутність загальнодержавного регулювання

Євген Буліменко зазначає, що сьогодні в Україні немає єдиного нормативного акта, який би прямо забороняв продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям. Постанова Кабінету Міністрів України № 1457 від 29 грудня 2021 року передбачає можливість заборони торгівлі алкогольними напоями в умовах воєнного стану, але це відбувається на основі наказів військового командування разом із військовою адміністрацією. Такі накази можуть запроваджувати заборону на продаж алкоголю на певній території, але їхні умови можуть різнитися залежно від регіону.

У деяких регіонах заборону на продаж алкоголю військовим було запроваджено рішеннями місцевих органів влади, таких як міські, селищні та сільські ради. Вони спираються на Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового", який надає їм право обмежувати продаж алкоголю в певний час доби. Проте цей закон не передбачає можливості встановлення заборони для окремих категорій громадян, таких як військовослужбовці.

"Таким наказом визначається час введення та строк дії заборони торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в межах території, на якій вводиться воєнний стан, а також, як правило, встановлюється заборона продажу алкоголю військовослужбовцям на території певної адміністративно-територіальної одиниці у будь-який час доби", – зазначає адвокат.

Проблема ідентифікації військових

Ще одне питання, яке виникає у зв’язку з продажем алкоголю військовослужбовцям, стосується ідентифікації покупців. У випадку, якщо військовослужбовець не перебуває у військовій формі, продавець не має законного права вимагати у нього документ, що підтверджує його статус

"У таких ситуаціях продавець, здійснюючи продаж алкоголю військовослужбовцю не у військовій формі, формально не порушує заборони продажу алкогольних напоїв військовослужбовцям", – говорить Євген Буліменко.

Щодо питання адміністративної відповідальності за продаж алкоголю військовим, чинне законодавство також залишається неоднозначним. Стаття 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачає окремої відповідальності за продаж алкоголю військовослужбовцям. Відповідно, накладення штрафу за такі дії є неправомірним.

Однак у випадку порушення наказу військового командування про заборону продажу алкоголю, продавцю можуть зробити зауваження та наголосити на необхідності суворого дотримання встановлених правил.