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В Одесі активізувались шахраї: збирають кошти для "постраждалої" після обстрілу

Одеса, Четвер 09 листопада 2023 11:22
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В Одесі активізувались шахраї: збирають кошти для "постраждалої" після обстрілу Фото: в Одесі шахраї збирають гроші для неіснуючої "постраждалої" через обстріл 6 листопада (https://t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі збирають гроші для тяжко пораненої дівчини, яка постраждала під час обстрілу 6 листопада. Насправді її не існує, а збір організували шахраї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеса. Офіційно.

"На третій день після ракетного обстрілу Одеси, у соцмережах зʼявилась інформація про збір коштів для молодої матусі, яка сильно постраждала після прильоту і лежить у реанімації. Усі міські служби одразу провели відповідні перевірки", - йдеться в повідомленні.

З`ясувалось, що такої постраждалої не існує, усі документи підроблено, а фото взято із новини 2021 року про постраждалу з Запоріжжя.

"Вся зібрана інформація передана до правоохоронних органів. Шановні одесити! Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації та перевіряйте будь-яку інформацію, яку знаходите у соцмережах!" - радять містянам.

Обстріл Одеси

6 листопада російські війська знову обстріляли Україну. Основний удар припав на припортову інфраструктуру Одещини та об'єкти громадянської інфраструктури Херсона. Зокрема, в Одесі було серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.. Вісім людей постраждали.

У Повітряних силах розповіли, що РФ випустила по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", дві керовані ракети Х-31 та 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Докладніше про цю атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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