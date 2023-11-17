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Продавал несуществующие машины для ВСУ: в Харьковской области задержали мошенника

Харьковская область, Пятница 17 ноября 2023 12:20
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Продавал несуществующие машины для ВСУ: в Харьковской области задержали мошенника Фото: в Лозовой разоблачили интернет-мошенника, который обманул 13 военных (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Харьковской области задержан мужчина, который "продавал" ВСУ несуществующие автомобили. Мошенник успел обмануть более десятка военнослужащих более чем на миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую городскую прокуратуру.

Правоохранители сообщают, что житель города Лозовая с уголовным прошлым организовал схему мошенничества в социальных сетях.

Понимая спрос на внедорожники среди бойцов ВСУ, злоумышленник размещал в интернете фейковые объявления о продаже внедорожников. Фактически же автомобилей у него не было.

Когда же на объявление мошенника отзывались потенциальные покупатели, его сообщник договаривался с ними о деталях покупки и сообщал о необходимости внесения предоплаты. Однако сразу после зачисления денег на карточку "продавец" переставал выходить на связь.

Известно, что в настоящее время установлено всего 13 пострадавших от действий мошенника. Все они - украинские военнослужащие. Общая сумма материального ущерба составляет около 1,2 млн грн.

"Сейчас мужчина находится под стражей. Обвинительный акт в отношении его будут рассматриваться в Лозовском горрайонном суде Харьковской области. Продолжаются следственные действия по установлению личности сообщника обвиняемого", - подытожили в прокуратуре.

Мошенничество в Украине на фоне войны

Отметим, что с начала полномасштабной войны России против Украины, активизировались злоумышленники, организующие через соцсети сборы средств, впоследствии присваивая переданное себе.

В начале октября в Украине разоблачили и ликвидировали аналогичную мошенническую схему по продаже несуществующих автомобилей для бойцов ВСУ.

Накануне стало известно о том, что в Одессе собирают деньги для тяжело раненой девушки, пострадавшей при обстреле 6 ноября. На самом деле ее не существует, а сбор организовали мошенники.

Также недавно столичные правоохранители разоблачили двух мужчин, присвоивших почти 700 тысяч гривен, предназначенных для лечения тяжелобольных детей и военнослужащих. Обоим фигурантам преступления объявлено подозрение.

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