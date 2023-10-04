В Україні викрили шахраїв: обіцяли авто військовим, а після отримання грошей зникали

В Україні викрили та ліквідували шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Повідомляється, що шахрайську схему налагодили 12 учасників організованої групи. Наразі усім повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК).

За даними слідства, два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії в Житомирській області за пограбування та крадіжки. Також до складу групи входило шестеро громадян "з волі" у Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Зазначається, що учасники організованої групи ошукували українських бійців та волонтерів, які зверталися до них для придбання машин. Надалі вони заволодівали грошами.

Як зазначає ОГП, для реалізації шахрайської оборудки вони розміщували в соцмережі оголошення про продаж авто та навіть обіцяли доставити їх на передову. Під час телефонних розмов вони розповідали вигадані історії про те, що їхні родичі також воюють, вони хочуть допомогти військовим і готові особисто доставити автомобіль до лінії фронту. Втім, як тільки шахраї отримували гроші, то переставали виходити на звʼязок і зникали.

Учасники групи "з волі" отримували кошти на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту - пересилали організаторам схеми, які розподіляли кошти між іншими спільниками.

Слідство встановило, що фігуранти обіцяли продати машини за цінами, нижчими за ринкові, а також завдяки "легендам" легко входили в довіру до потенційних покупців.

Наразі встановлено 22 потерпілих, у тому числі військових та волонтерів. Водночас отримані в ході слідства дані свідчать, що їхня кількість значно більша.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем відбування покарання організаторів і активних учасників шахрайської схеми, а також місцем проживання їхніх спільників. Вони вилучили "робочі" записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили банду, яка привласнила понад 20 млн гривень на обіцянках "продажу" автомобілів та квадрокоптерів для українських військових.

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