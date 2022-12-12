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Продавав награбоване РФ. СБУ затримала колаборанта під Миколаєвом

Фото: СБУ затримала колаборанта під Миколаєвом (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала у Снігурівці (Миколаївська область) колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців. Під час окупації Снігурівки він допомагав агресору "заробляти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

.Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них - автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.

"Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом.Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався "залягти на дно", - додають в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Раніше Служба безпеки викрила ще одну колаборантку в Снігурівці Миколаївської області. Вона виконувала обов’язки "завгоспа" у окупантів.

Нагадаємо, українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область) 10 листопада.

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