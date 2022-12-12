Продавав награбоване РФ. СБУ затримала колаборанта під Миколаєвом

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

.Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них - автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.

"Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом.Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався "залягти на дно", - додають в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).