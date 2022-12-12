Продавав награбоване РФ. СБУ затримала колаборанта під Миколаєвом

СБУ затримала у Снігурівці (Миколаївська область) колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців. Під час окупації Снігурівки він допомагав агресору "заробляти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.
.Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них - автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.
"Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом.Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався "залягти на дно", - додають в СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Раніше Служба безпеки викрила ще одну колаборантку в Снігурівці Миколаївської області. Вона виконувала обов’язки "завгоспа" у окупантів.
Нагадаємо, українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область) 10 листопада.
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