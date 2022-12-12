Продавал награбленное оккупантами. СБУ задержала коллаборанта под Николаевом

"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Николаевской области", - говорится в сообщении.

В частности, на своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов. Среди них - автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей.

"Большую часть полученных доходов передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу. После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", - добавляют в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).