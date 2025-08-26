ua en ru
Продавал муляжи iPhone 15 Pro на OLX: в Киеве осудили мошенника

Вторник 26 августа 2025 14:01
UA EN RU
Продавал муляжи iPhone 15 Pro на OLX: в Киеве осудили мошенника Фото: мошенник продавал муляжи iPhone 15 Pro на OLX (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В Киеве суд признал виновным студента, который продавал муляжи iPhone 15 Pro через онлайн-платформу OLX. Среди пострадавших - сын народного депутата Андрея Мотовиловца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в Едином государственном реестре судебных решений.

Следствие установило, что с мая по октябрь 2024 года обвиняемый Назар Пилипчук размещал на платформе OLX объявление о продаже телефонов iPhone 15 Pro.

Договорившись с покупателями, он посылал через "Новую Почту" муляжи в фирменных коробках, получая средства наложенным платежом.

В общей сложности суд зафиксировал 12 эпизодов мошенничества в разных городах Украины, в том числе Киев, Чернигов, Днепр и Ужгород. Суммы ущерба составили от 23 000 до 30 000 грн за каждый случай, в общей сложности - сотни тысяч гривен.

Среди пострадавших - Артур Мотовиловец, сын народного депутата Андрея Мотовиловца. В октябре 2024 года он перечислил 29 000 грн через сервис NovaPay, получив в отделении "Новой Почты" муляж телефона.

21 августа Деснянский районный суд Киева огласил приговор по делу об обвинении Назара Пилипчука в мошенничестве, предусмотренном ч.1 и ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

На суде Пилипчук признал вину, раскаялся и частично возместил ущерб. Суд учел его возраст, отсутствие предварительных судимостей и статус студента.

Приговором назначено три года ограничения свободы, однако на основании ст.75 УК его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

