Продавав громадянство України: чиновник МЗС організував схему з легалізації росіян у ЄС

СБУ та Національна поліція у взаємодії з МЗС України викрили схему "легалізації" громадян РФ на території Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції.

У ході слідства викрито радника одного з департаментів МЗС, який у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.

Схема діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.

Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.

За матеріалами справи, за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави.

Для пошуку "замовників" чиновник використовував мережу посередників, які знаходились на території ЄС. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.