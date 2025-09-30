ua en ru
Продавав громадянство України: чиновник МЗС організував схему з легалізації росіян у ЄС

Вівторок 30 вересня 2025 11:00
Продавав громадянство України: чиновник МЗС організував схему з легалізації росіян у ЄС Фото: чиновник МЗС організував схему з легалізації росіян у ЄС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

СБУ та Національна поліція у взаємодії з МЗС України викрили схему "легалізації" громадян РФ на території Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції.

У ході слідства викрито радника одного з департаментів МЗС, який у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.

Схема діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.

Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.

За матеріалами справи, за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави.

Для пошуку "замовників" чиновник використовував мережу посередників, які знаходились на території ЄС. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

Шахрайські схеми

Нагадаємо, раніше суд Житомира виніс вирок у справі стосовно жителя Житомирської області. Чоловіка визнали винним у масштабному шахрайстві та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Також повідомлялось, що Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок щодо незаконного продажу автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога для Збройних Сил України.

