У Хмельницькому засуджено організатора схеми незаконного продажу гуманітарних автомобілів

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок у справі № 686/24943/25 щодо Олега Грабнера. Його звинуватили у незаконному продажі автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога для Збройних Сил України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Так, судовий розгляд відбувся у відкритому засіданні за участю головуючого судді, секретаря, прокурора, обвинуваченого та його захисника. Справа розглядалася на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної 28 травня 2025 року між Грабнером Олегом Сергійовичем та прокурором Хмельницької обласної прокуратури.

Деталі справи

Грабнер Олег Сергійович, співзасновник благодійної організації "Реабілітація та Відродження", організував схему незаконного продажу автомобілів, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога під час воєнного стану.

Згідно з розслідуванням, з жовтня 2023 року він створив організовану групу, до якої залучив двох співучасників. Група займалася продажем транспортних засобів, отриманих від іноземних донорів для потреб ЗСУ, через укладання удаваних правочинів, що приховували фактичну купівлю-продаж.

Зокрема, встановлено, що у березні 2024 року обвинувачені продали два автомобілі марки KIA Sorento за 219 100 гривень та 5500 доларів (еквівалент 225 663 гривень) відповідно, а також п’ять інших автомобілів (Opel Vivaro, Volkswagen Passat, Toyota RAV 4, Mercedes-Benz ML 400) на загальну суму 890 981,75 гривень. Усі транспортні засоби були задекларовані як гуманітарна допомога та, відповідно до законодавства України, не підлягали продажу.

Грабнер Олег Сергійович визнав свою провину у повному обсязі та уклав угоду про визнання винуватості. Суд кваліфікував його дії за ч. 3 ст. 201-2 КК України (продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений організованою групою у значному розмірі під час воєнного стану).

З урахуванням щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину та інших пом’якшувальних обставин, суд застосував ст. 69 КК України та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 204 тис. гривень, конфіскації майна (окрім житла) та позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, благодійних фондах і громадських організаціях на 2 роки.

Крім того, обвинувачений зобов’язався протягом 15 календарних днів перерахувати 100 тис. гривень на підтримку Збройних Сил України.