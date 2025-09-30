ua en ru
Продавал гражданство Украины: чиновник МИД организовал схему по легализации россиян в ЕС

Вторник 30 сентября 2025 11:00
Автор: Константин Широкун

СБУ и Национальная полиция во взаимодействии с МИД Украины разоблачили схему "легализации" граждан РФ на территории Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции.

В ходе следствия разоблачен советник одного из департаментов МИД, который в 2022 году продал нескольким россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС.

Схема действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.

Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал "заказы" от граждан России, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах.

По материалам дела, за денежное вознаграждение чиновник оформлял своим клиентам украинское гражданство с вручением загранпаспорта нашего государства.

Для поиска "заказчиков" чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории ЕС. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Мошеннические схемы

Напомним, ранее суд Житомира вынес приговор по делу в отношении жителя Житомирской области. Мужчину признали виновным в масштабном мошенничестве и легализации средств, добытых преступным путем.

Также сообщалось, что Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор относительно незаконной продажи автомобилей, полученных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

