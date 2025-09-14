Збирав на "лікування" для бійця ЗСУ. У Житомирі чоловік ошукав майже 90 людей

Корольовський районний суд м. Житомира виніс вирок у справі стосовно жителя Житомирської області Дмитра Скидана. Чоловіка визнали винним у масштабному шахрайстві та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Слідство встановило, що у березні-травні 2024 року Скидан створив у Facebook 7 фейкових акаунтів та розміщував оголошення про збір коштів на лікування та протезування пораненого військовослужбовця. Насправді жодних зборів не існувало. Від шахрайських дій постраждали майже 90 громадян, які перераховували гроші на банківські картки обвинуваченого.

Отримані кошти Скидан витрачав на власні потреби, зокрема на азартні ігри в онлайн-казино. Загалом він "відмив" щонайменше 50 тисяч гривень, намагаючись замаскувати незаконне походження грошей.

У суді обвинувачений визнав вину, розкаявся та погодився співпрацювати зі слідством.

Суд кваліфікував його дії за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас, на підставі ст. 75 КК України, Скидана звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 3 роки.

Згідно з вироком, чоловік має виконувати пробаційну програму "Зміна прокримінального мислення", періодично з’являтися до органу пробації та не виїжджати за межі України без погодження. Крім того, він зобов’язаний компенсувати державі витрати на проведення експертизи - 7 572 грн.

Суд також постановив конфіскувати мобільний телефон iPhone XS, який використовувався для легалізації злочинних коштів.