Продавали военную амуницию от ЕС: на Волыни разоблачили схему благотворительного фонда

В Волынской области правоохранители разоблачили схему продажи военной амуниции от стран ЕС. Руководительница одного из отделов благотворительного фонда пыталась продать товары за 600 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

"За эту сумму женщина пыталась продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит и 50 пар военных берцев и "разгрузки", - пишет пресс-служба МВД. Отмечается, что фигурантам дела может грозить до семи лет лишения свободы. Согласно данным следствия, члены благотворительного фонда наладили поставки гуманитарной помощи из стран ЕС, однако не отправляли ее на фронт, а продавали. Во время обысков правоохранители изъяли: 4800 бронеплит;

2300 плитоносок;

150 пар военной обуви;

рулоны ткани;

документы, подтверждающие факт получения имущества в качестве гуманитарной помощи;

"черновые" записи. "Общая сумма изъятого военного снаряжения и амуниции составляет более 28 млн гривен", - добавляет пресс-служба.