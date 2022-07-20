Продавали військову амуніцію від ЄС: на Волині викрили схему благодійного фонду

У Волинській області правоохоронці викрили схему продажу військової амуніції від країн ЄС. Керівниця одного з відділів благодійного фонду намагалася продати товари за 600 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

"За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і "розгрузки", - пише пресслужба МВС. Зазначається, що фігурантам справи може загрожувати до семи років позбавлення волі. Згідно з даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання гуманітарної допомоги з країн ЄС, однак не відправляли її на фронт, а продавали. Під час обшуків правоохоронці вилучили: 4800 бронеплит;

2300 плитоносок;

150 пар військового взуття;

рулони тканини;

документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги;

"чорнові" записи. "Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень", - додає пресслужба.