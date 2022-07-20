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Продавали військову амуніцію від ЄС: на Волині викрили схему благодійного фонду

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Середа 20 липня 2022 18:10
Продавали військову амуніцію від ЄС: на Волині викрили схему благодійного фонду Фото: на Волині викрили схему благодійного фонду (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

У Волинській області правоохоронці викрили схему продажу військової амуніції від країн ЄС. Керівниця одного з відділів благодійного фонду намагалася продати товари за 600 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

"За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і "розгрузки", - пише пресслужба МВС.

Зазначається, що фігурантам справи може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Згідно з даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання гуманітарної допомоги з країн ЄС, однак не відправляли її на фронт, а продавали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • 4800 бронеплит;
  • 2300 плитоносок;
  • 150 пар військового взуття;
  • рулони тканини;
  • документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги;
  • "чорнові" записи.

"Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески українців.

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