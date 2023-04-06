ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліцейський із Сум допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон

Новость на русском →
Київ, Четвер 06 квітня 2023 12:09
Поліцейський із Сум допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон Фото: поліцейський із Сум допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон (https://kyiv.gp.gov.ua/)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали поліцейського, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон. Вартість його послуги була 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на пресслужбу Київську міську прокуратуру

Повідомляється, поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумської області змовився з групою людей та налагодив злочинну схему переправлення через кордон України у бік Молдови чоловіків призовного віку.

"У межах слідства задокументовано проведення зустрічей з потенційними замовниками "послуги", під час яких зловмисники проводили з ними детальний інструктаж щодо виїзду за кордон.Вартість послуг з перевезення або незаконного перетину державного кордону становила 5 тисяч доларів з особи.
У ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримано після передачі йому хабаря через посередника" ,- йдеться в повідомленні.

Поліцейський із Сум допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру поліцейському за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нині йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Інших причетних шукають.


Нагадаємо СБУ викрила священника на Буковині, який допомагав ухилянтам перетнути кордон.

Раніше ми писали про те, що в ДПСУ назвали кількість людей, які хотіли незаконно перетнути кордон України з 24 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ДБР
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів