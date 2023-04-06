Поліцейський із Сум допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон

Правоохоронці затримали поліцейського, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон. Вартість його послуги була 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на пресслужбу Київську міську прокуратуру

Повідомляється, поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумської області змовився з групою людей та налагодив злочинну схему переправлення через кордон України у бік Молдови чоловіків призовного віку.

"У межах слідства задокументовано проведення зустрічей з потенційними замовниками "послуги", під час яких зловмисники проводили з ними детальний інструктаж щодо виїзду за кордон.Вартість послуг з перевезення або незаконного перетину державного кордону становила 5 тисяч доларів з особи.

У ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримано після передачі йому хабаря через посередника" ,- йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру поліцейському за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нині йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Інших причетних шукають.





