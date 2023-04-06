Поліцейський із Сум допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон
Правоохоронці затримали поліцейського, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон. Вартість його послуги була 5 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на пресслужбу Київську міську прокуратуру
Повідомляється, поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумської області змовився з групою людей та налагодив злочинну схему переправлення через кордон України у бік Молдови чоловіків призовного віку.
"У межах слідства задокументовано проведення зустрічей з потенційними замовниками "послуги", під час яких зловмисники проводили з ними детальний інструктаж щодо виїзду за кордон.Вартість послуг з перевезення або незаконного перетину державного кордону становила 5 тисяч доларів з особи.
У ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримано після передачі йому хабаря через посередника" ,- йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру поліцейському за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Нині йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Інших причетних шукають.
Нагадаємо СБУ викрила священника на Буковині, який допомагав ухилянтам перетнути кордон.
Раніше ми писали про те, що в ДПСУ назвали кількість людей, які хотіли незаконно перетнути кордон України з 24 лютого.
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