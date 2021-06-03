Продавали наркотики: в Харькове прекращена незаконная деятельность сети аптек

В Харькове правоохранители пресекли деятельность сети аптек, которые незаконно сбывали наркотические препараты. В ходе обысков было изъято более 9 тысяч блистеров таблеток с запретным веществом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Слободская окружная прокуратура г. Харькова осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств (ч.1 ст. 320 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, правоохранителями были проведены обыски в 6 аптеках, в ходе которых выявили более 9 тысяч блистеров с таблетками, финансово-хозяйственную документацию, денежные средства, а также лиц, которые пытались приобрести наркотические препараты.
Сейчас продолжаются следственные действия, после получения заключения судебных экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.
Фото: изъятые препараты и средства из аптек Харькова (gp.gov.ua)
Напомним, что полиция в Харькове разоблачила организованную группировку, которая сбывала через интернет-магазин наркотики. Так, еженедельно злоумышленники делали более 350 закладок с психотропными веществами.
Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители пресекли деятельность 4 нарколабораторий и 5 притонов.