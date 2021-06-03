UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Продавали наркотики: в Харькове прекращена незаконная деятельность сети аптек

Автор: РБК-Украина

В Харькове правоохранители пресекли деятельность сети аптек, которые незаконно сбывали наркотические препараты. В ходе обысков было изъято более 9 тысяч блистеров таблеток с запретным веществом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Слободская окружная прокуратура г. Харькова осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств (ч.1 ст. 320 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, правоохранителями были проведены обыски в 6 аптеках, в ходе которых выявили более 9 тысяч блистеров с таблетками, финансово-хозяйственную документацию, денежные средства, а также лиц, которые пытались приобрести наркотические препараты.

Сейчас продолжаются следственные действия, после получения заключения судебных экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Фото: изъятые препараты и средства из аптек Харькова (gp.gov.ua)

Напомним, что полиция в Харькове разоблачила организованную группировку, которая сбывала через интернет-магазин наркотики. Так, еженедельно злоумышленники делали более 350 закладок с психотропными веществами.

Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители пресекли деятельность 4 нарколабораторий и 5 притонов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины наркотикиаптекиПрокуратура