Продавали наркотики: в Харькове прекращена незаконная деятельность сети аптек

"Слободская окружная прокуратура г. Харькова осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств (ч.1 ст. 320 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, правоохранителями были проведены обыски в 6 аптеках, в ходе которых выявили более 9 тысяч блистеров с таблетками, финансово-хозяйственную документацию, денежные средства, а также лиц, которые пытались приобрести наркотические препараты.

Сейчас продолжаются следственные действия, после получения заключения судебных экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Фото: изъятые препараты и средства из аптек Харькова (gp.gov.ua)