Продавали наркотики: у Харкові припинено незаконну діяльність мережі аптек

"Слобідська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, правоохоронцями було проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати наркотичні препарати.

Наразі тривають слідчі дії, після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Фото: вилучені препарати і кошти з аптек Харкова (gp.gov.ua)