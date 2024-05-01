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Продавали криміналітету трофейну зброю. СБУ затримала "чорних зброярів"

Фото: СБУ затримала "чорних зброярів" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України затримали банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось 

В рамках спецоперації у Києві й Львові "на гарячому" спіймали двох організаторів банди, які намагались продати криміналітету трофейні снайперські гвинтівки російського виробництва. Ще 5 фігурантів затримали в: 

  • Сумській; 
  • Одеській; 
  • Миколаївській; 
  • Харківській областях. 

Зокрема у зловмисників вилучили: 

  • 59 бойових гранат; 
  • більше десятка автоматів Калашникова; 
  • протипіхотні міни й кулемети. 

"За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно "моніторили" спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої "пропозиції", - пише СБУ. 

 

Фото: СБУ затримала "чорних зброярів" (ssu.gov.ua)

Після отримання "замовлення" озброєння було запаковано у коробках з-під побутової техніки. Після цього його відправляли "адресату" поштою. Таким чином зловмисники намагались замаскувати "товар". 

Загалом зброю й боєприпаси банда діставала насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту. Після цього зброю зберігали у спеціально облаштованих схронах на території власних домоволодінь й місцевих гаражних кооперативів. 

Під час обшуку з тайників вилучили: 

  • 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;
  • понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;
  • 3 пістолети-кулемети;
  • майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

Що загрожує 

Двом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Їм загрожує 7 років тюрми. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у жовтні 2023 року було викрито банду, яка тероризувала цивільних й продавала зброю російських окупантів в Одеській області.

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