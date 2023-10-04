В Кіровоградській й Одеській областях знешкоджено банду, яка тероризувала цивільних й продавала зброю російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

В чому підозрюються

Затримані, як повідомляє СБУ, здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно. У разі відмови платити "данину" бандити погрожували викраденням потерпілих та фізичною розправою над ними та їхніми близькими.

Злочинці створили штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, після чого вимагали у нього "переписати" його квартиру на одного з рекетирів.

Також бандити продавали зброю й боєприпаси російських терористів, яку останні залишили на місцях активних бойових дій.

"Своїх клієнтів підшукували через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінального середовища", - додає СБУ.

Організатором банди виявився мешканець Одеської області, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини.

Під час нападів на цивільних злочинці діяли з крайньою жорстокістю і застосовували насильство до потерпілих.

Надалі вони планували поширювати свій злочинний вплив й на інші регіони України.

Затримання

Лідера банди й трьох її учасників спіймали "на гарячому", коли вони намагались продати автомат Калашникова та великокаліберний кулемет. За "товар" вони намагались отримати 5,5 тисячі доларів.

Фото: Продавали зброю росіян, збирали "данину" й не тільки: СБУ викрила банду (ssu.gov.ua)

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми", - додає пресслужба.