Продавали криминалитету трофейное оружие. СБУ задержала "черных оружейников"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали банду "черных оружейников", продававших криминалитету трофейное вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
В рамках спецоперации в Киеве и Львове "на горячем" поймали двух организаторов банды, пытавшихся продать криминалитету трофейные снайперские винтовки российского производства. Еще 5 фигурантов задержали в:
В частности, у злоумышленников изъяли:
"По данным следствия, фигуранты подыскивали потенциальных клиентов через собственные связи в криминальной среде. Также они регулярно "мониторили" специализированные интернет-платформы по продаже различных вооружений, где, в частности, выкладывали свои "предложения", - пишет СБУ.
Фото: СБУ задержала "черных оружейников" (ssu.gov.ua)
После получения "заказа" вооружение было упаковано в коробках из-под бытовой техники. После этого его отправляли "адресату" по почте. Таким образом злоумышленники пытались замаскировать "товар".
В целом оружие и боеприпасы банда доставала прежде всего из мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта. После этого оружие хранили в специально оборудованных тайниках на территории собственных домовладений и местных гаражных кооперативов.
Во время обыска из тайников изъяли:
Двум организаторам группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Им грозит 7 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в октябре 2023 года была разоблачена банда, терроризировавшая гражданских и продававшая оружие российских оккупантов в Одесской области.
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