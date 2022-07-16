Продавали гумпомощь для ВСУ. В Тернопольской области задержали банду "волонтеров"
Украинские правоохранители задержали организаторов нелегального бизнеса в Тернопольской области. Они продавали гуманитарную помощь для воинов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
По данным правоохранителей, четверо мужчин, которые имели разрешения на выезд в ЕС, ввозили в Украину гуманитарную помощь для нужд ВСУ и внутренне перемещенных лиц. Все ввезенные предметы они распределяли между собой и продавали на территории собственных домохозяйств.
Сотрудники правоохранительных органов провели ряд санкционированных обысков, в результате которых были изъяты: одежда, продукты питания и медикаменты, которые предназначались для воинов ВСУ. Сумма изъятого имущества ориентировочно составляет два миллиона гривен.
Обыски у преступной группировки (npu.gov.ua)
Напомним, ранее стало известно, что на Буковине разоблачили гендиректора областной больницы на хищении гуманитарной помощи. Его подозревают в завладении медикаментами на сумму более 1 млн гривен.
Также мы писали, что в Кировоградской области "волонтер" выставил на продажу автомобили с гуманитарной помощи. Мужчине объявлено о подозрении.
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