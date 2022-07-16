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Продавали гумпомощь для ВСУ. В Тернопольской области задержали банду "волонтеров"

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Тернопольская область , Суббота 16 июля 2022 20:34
Продавали гумпомощь для ВСУ. В Тернопольской области задержали банду "волонтеров" Фото: в Тернопольской области полиция задержала банду "волонтеров" (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители задержали организаторов нелегального бизнеса в Тернопольской области. Они продавали гуманитарную помощь для воинов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, четверо мужчин, которые имели разрешения на выезд в ЕС, ввозили в Украину гуманитарную помощь для нужд ВСУ и внутренне перемещенных лиц. Все ввезенные предметы они распределяли между собой и продавали на территории собственных домохозяйств.

Сотрудники правоохранительных органов провели ряд санкционированных обысков, в результате которых были изъяты: одежда, продукты питания и медикаменты, которые предназначались для воинов ВСУ. Сумма изъятого имущества ориентировочно составляет два миллиона гривен.

Продавали гумпомощь для ВСУ. В Тернопольской области задержали банду &quot;волонтеров&quot;Обыски у преступной группировки (npu.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что на Буковине разоблачили гендиректора областной больницы на хищении гуманитарной помощи. Его подозревают в завладении медикаментами на сумму более 1 млн гривен.

Также мы писали, что в Кировоградской области "волонтер" выставил на продажу автомобили с гуманитарной помощи. Мужчине объявлено о подозрении.

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Вооруженные силы Украины полиция Гуманитарная помощь Тернопольская область
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