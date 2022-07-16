Продавали гумпомощь для ВСУ. В Тернопольской области задержали банду "волонтеров"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

По данным правоохранителей, четверо мужчин, которые имели разрешения на выезд в ЕС, ввозили в Украину гуманитарную помощь для нужд ВСУ и внутренне перемещенных лиц. Все ввезенные предметы они распределяли между собой и продавали на территории собственных домохозяйств.

Сотрудники правоохранительных органов провели ряд санкционированных обысков, в результате которых были изъяты: одежда, продукты питания и медикаменты, которые предназначались для воинов ВСУ. Сумма изъятого имущества ориентировочно составляет два миллиона гривен.

Обыски у преступной группировки (npu.gov.ua)