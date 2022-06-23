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В Кировоградской области "волонтер" пытался продать автомобили с гумпомощи

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Четверг 23 июня 2022 11:30
В Кировоградской области "волонтер" пытался продать автомобили с гумпомощи Фото: в Кировоградской области "волонтер" пытался продать автомобили из гумпомощи (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Кировоградской области "волонтер" выставил на продажу автомобили с гуманитарной помощи. Мужчине объявлено о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, мужчина наладил незаконный механизм продажи автомобилей, составляя фиктивные документы об их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям.

"Так, общественная организация ввезла через таможенную границу Украины и задекларировала как гуманитарную помощь три легковые автомобили, которые подозреваемый доставил до Кропивницкого для продажи местному жителю", - пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

В соответствии с ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, "волонтеру" грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове разоблачили незаконную схему для выезда мужчин призывного возраста за границу.

Также недавно в Днепре на "горячем" поймали мужчину, который продавал гуманитарную помощь на более 1 млн гривен.

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