Продавали гумдопомогу для ЗСУ. В Тернопільскій області затримали банду"волонтерів"
Українські правоохоронці затримали організаторів нелегального бізнесу в Тернопільській області. Вони продавали гуманітарну допомогу для воїнів ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
За даними правоохоронців, четверо чоловіків, які мали дозволи на виїзд до ЄС, ввозили в Україну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Усі ввезені предмети вони розподіляли між собою і продавали на території власних домогосподарств.
Співробітники правоохоронних органів провели ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких були вилучені одяг, продукти харчування та медикаменти, які були призначалися для воїнів ЗСУ. Сума вилученого майна орієнтовно становить два мільйони гривень.
Обшуки у злочинного угруповання (npu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Буковині викрили гендиректора обласної лікарні на розкраданні гуманітарної допомоги. Його підозрюють у заволодінні медикаментами на суму понад 1 млн гривень.
Також ми писали, що у Кіровоградській області "волонтер" виставив на продаж автомобілі з гуманітарної допомоги. Чоловікові оголошено про підозру.
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