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Продавали гумдопомогу для ЗСУ. В Тернопільскій області затримали банду"волонтерів"

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Тернопільська область , Субота 16 липня 2022 20:34
Продавали гумдопомогу для ЗСУ. В Тернопільскій області затримали банду"волонтерів" Фото: у Тернопільській області поліція затримала банду "волонтерів" (npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці затримали організаторів нелегального бізнесу в Тернопільській області. Вони продавали гуманітарну допомогу для воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, четверо чоловіків, які мали дозволи на виїзд до ЄС, ввозили в Україну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Усі ввезені предмети вони розподіляли між собою і продавали на території власних домогосподарств.

Співробітники правоохоронних органів провели ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких були вилучені одяг, продукти харчування та медикаменти, які були призначалися для воїнів ЗСУ. Сума вилученого майна орієнтовно становить два мільйони гривень.

Продавали гумдопомогу для ЗСУ. В Тернопільскій області затримали банду&quot;волонтерів&quot;Обшуки у злочинного угруповання (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Буковині викрили гендиректора обласної лікарні на розкраданні гуманітарної допомоги. Його підозрюють у заволодінні медикаментами на суму понад 1 млн гривень.

Також ми писали, що у Кіровоградській області "волонтер" виставив на продаж автомобілі з гуманітарної допомоги. Чоловікові оголошено про підозру.

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Збройні сили України полиция Гуманітарна допомога Тернопольская область
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