Продавали фейковые COVID-справки: полиция разоблачила турфирму в Ровенской области

Как сообщается, 31-летняя женщина начала торговлю фальшивыми справками еще в октябре прошлого года. Необходимые бланки она нашла в сети, а для их заполнения использовала специальное программное обеспечение. Поддельную справку у нее можно было купить за 400-500 гривен.

Накануне правоохранители провели обыск в офисе турфирмы. Следователи изъяли банковские карты, оргтехнику, средства связи, блокноты с черновыми записями и 30 бланков для подделки справок.

Кроме того, было открыто уголовное производство по статье о подделке документов (ч.3 ст.358 УК Украины). Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.

Фото: полиция (npu.gov.ua)