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Продавали фейковые COVID-справки: полиция разоблачила турфирму в Ровенской области

Автор: Андрей Козловский

В Ровенской области в городе Костополь полиция разоблачила владелицу туристической фирмы, которая продавала справки об отсутствии коронавируса COVID-19 для выезда за границу. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 31-летняя женщина начала торговлю фальшивыми справками еще в октябре прошлого года. Необходимые бланки она нашла в сети, а для их заполнения использовала специальное программное обеспечение. Поддельную справку у нее можно было купить за 400-500 гривен.

Накануне правоохранители провели обыск в офисе турфирмы. Следователи изъяли банковские карты, оргтехнику, средства связи, блокноты с черновыми записями и 30 бланков для подделки справок.

Кроме того, было открыто уголовное производство по статье о подделке документов (ч.3 ст.358 УК Украины). Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.

Фото: полиция (npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который продавал поддельные справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Их использовали для выезда за границу.

Как писало РБК-Украина, на границе с Румынией пограничники разоблачили 20 человек с фальшивыми результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Их передали полиции.

Кроме того, в пункте пропуска "Порубное" в Украину пытались въехать две гражданки Молдовы с поддельными ПЦР-тестами. Им грозит уголовная ответственность.

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