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В Киеве мужчине грозит два года тюрьмы за поддельные справки о тестах на COVID

Киев, Среда 20 января 2021 16:49
В Киеве мужчине грозит два года тюрьмы за поддельные справки о тестах на COVID
Фото: мужчина в наручниках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве задержали мужчину, который продавал поддельные справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Их использовали для выезда за границу.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

По данным следствия, житель Дарницкого района распространял информацию о продаже поддельных справок о ПЦР-тесте через соцсеть. Справка стоила 500 гривен и получатель оплачивал ее изготовление после получения документа, который печатали на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу.

В ходе обысков по месту проживания мужчины изъяли вещдоки в виде поддельных справок с печатью клиники, поддельные печати, компьютерную технику, квитанции об отправке справок по почте и тому подобное.

Дело расследуется по статье 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Максимальная санкция по статье - до двух лет лишения свободы.

В Киеве мужчине грозит два года тюрьмы за поддельные справки о тестах на COVID

В октябре сообщалось, что на границе с Румынией пограничники разоблачили 20 человек с фальшивыми результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Их передали полиции.

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