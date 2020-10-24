На границе с Румынией задержали 20 человек с поддельными тестами на COVID-19

Фото: пограничник (facebook.com/DPSUkraine)

На границе с Румынией пограничники разоблачили 20 человек с фальшивыми результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Их передали полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"С 22 по 24 октября в пункте пропуска "Порубное" во время оформления лиц на въезд в страну пограничники обнаружили 20 граждан, которые на контроль вместе с паспортами предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

В результате всех предъявителей фальшивых справок - граждан Украины, вместе с сообщениями для внесения в ЕРДР по признакам ст.358 Уголовного кодекса, передали представителям Национальной полиции.

Напомним, ранее Румыния приостановила авиасообщение с Украиной из-за того, что страна находится в "желтой" зоне карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что с 7 октября Румыния ужесточила правила въезда для украинцев. Теперь при въезде из Украины необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин.

Кроме этого, ранее Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Среди прочего, "красными" стали Польша, Грузия и Хорватия.