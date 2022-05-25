Продавали через подсанкционные компании Фирташа. СБУ ликвидировала "схему" экспорта гослеса

СБУ ликвидировала схему незаконной переправки заграницу оптовых партий госдревесины ценных пород. Так называемый "экспорт" осуществлялся по заниженным ценам на подконтрольные иностранные фирмы олигарха Дмитрия Фирташа, который находится под санкциями СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Таким образом, госбюджет недополучал десятки миллионов гривен, которые оседали на теневых счетах дельцов, вместо финансирования оборонных нужд Украины в условиях войны.

Установлено, что к "схеме" причастно руководство одного из государственных предприятий лесного хозяйства в Кировоградской области.

Так, для реализации сделки, чиновники заключили договоры с аффилированной коммерческой структурой, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и входит в сферу управления подсанкционных компаний.

Согласно подписанным документам, чиновники поставляли иностранной стороне лесопродукцию в промышленных объемах по искусственно заниженным ценам. Для этого, вносили недостоверные сведения относительно количества и качества сырья, которое вывозили с территории лесхоза.

По предварительным данным, полученную "разницу", участники схемы выводили в тень через подконтрольные фирмы.

СБУ уже задокументировала факты незаконного сбыта леса и установила организаторов сделки.

Сейчас руководителю госпредприятия сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Фото: СБУ ликвидировала схему незаконного экспорта государственного леса чрез подсанкционные компанииФирташа (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно стало известно, что Запорожский титано-магниевый комбинат олигарха Фирташа вернули в госсобственность.

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