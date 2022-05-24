Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру.

"23 мая 2022 Кассационный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Запорожской области от 04.08.2021 и постановление Центрального апелляционного хозяйственного суда от 30.11.2021, в соответствии с которыми целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината возвращен в собственность государства", - сказано в сообщении САП.

Также подчеркивается, что решение Кассационного хозяйственного суда является окончательным.

Стоит отметить, что "Толексис Трейдинг Лимитед" должна была вложить 110 миллионов долларов в финансирование модернизации производства предприятия в период с 2013 до 2015 года.

Позже выяснилось, что комбинат был передан в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций потрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. Впоследствии оказалось, что "Толексис Трейдинг Лимитед" входила DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм.

При этом на модернизацию производства, которая являлась главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено всего 20 млн гривен.