Продавали через підсанкційні компанії Фірташа. СБУ ліквідувала "схему" експорту держлісу

СБУ ліквідувала схему незаконної переправки закордон оптових партій держдеревини цінних порід. Так званий "експорт" здійснювався за заниженими цінами на підконтрольні іноземні фірми олігарха Дмитра Фірташа, який перебуває під санкціями РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Таким чином, держбюджет недоотримував десятки мільйонів гривень, які осідали на тіньових рахунках ділків, замість фінансування оборонних потреб України в умовах війни.

Встановлено, що до "схеми" причетне керівництво одного з державних підприємств лісового господарства у Кіровоградській області.

Так, для реалізації оборудки, чиновники уклали договори з афілійованою комерційною структурою, яка зареєстрована в одній з європейських країн і входить до сфери управління підсанкційних компаній.

Згідно з підписаними документами, чиновники постачали іноземній стороні лісопродукцію в промислових об’ємах за штучно заниженими цінами. Для цього, вносили недостовірні відомості щодо кількості та якості сировини, яку вивозили з території лісгоспу.

За попередніми даними, одержану "різницю", учасники схеми виводили у тінь через підконтрольні фірми.

СБУ вже задокументувала факти незаконного збуту лісу та встановила організаторів оборудки.

Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Фото: СБУ ліквідувала схему незаконного експорту державного лісу через підсанкційні компанії Фірташа (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Запорізький титано-магнієвий комбінат олігарха Фірташа повернули у держвласність.

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