Де зараз Фумінорі Цучіко, який покинув Японію заради допомоги харків'янам

Як Фумінорі Цучіко став волонтером

На початку 2022-го року на той час 73-річний японець Фумінорі Цучіко подорожував Європою. Якраз перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він відвідав Київ. Коли ж почалася війна, він уже був у Варшаві, але уже у квітні повернувся в Україну, щоб допомагати нашим співвітчизникам.

Спершу волонтер допомагав у столичних лікарнях, а на початку літа 2022 року переїхав у Харків. Там він жив на станції метро "Героїв Праці", де місцеві ховалися від обстрілів. Цучіко почав купувати продукти та роздавати харків'янам.

Волонтер збирав донати і на них купував харчі, згодом вирішив відкрити "FuMi Caffe" із безкоштовними обідами. Для реалізації цієї справи він продав свій будинок у Токіо. Також чоловік неодноразово збирав кошти на благодійність у підземних переходах Харкова, через що одного разу у нього навіть виник конфлікт із місцевою поліцією.

За свою волонтерську діяльність Цучіко у 2023 році став лауреатом нагороди "Національна легенда України".

Фумінорі Цучіко (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

Фумінорі Цучіко став лауреатом "Національної легенди України" (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

Де зараз волонтер і чим займається

Фумінорі Цучіко, попри постійні обстріли Харкова, залишився у місті і продовжує свою волонтерську діяльність. У своїх соцмережах він повідомив, що у жовтні планує відкрити ще одне кафе.

Також він періодично закуповує продукти на волонтерські гроші та роздає харків'янам. Днями Цучіко придбав 200 кг макаронів, пластівців та понад 100 кг овочів та печива. За словами волонтера, ці продукти роздадуть 1 000 харків'ян.

Фумінорі Цучіко з працівниками "FuMi Caffe" (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

На День Незалежності України Цучіко приїжджав до Києва на підняття японського прапора на Майдані (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

Влітку волонтер заявив про те, що на початку навчального року хоче відкрити дитячу бібліотеку. З його постів у соцмережах можна зрозуміти, що йому таки вдалося реалізувати цей задум. Тож зараз Цучіко не тільки збирає донати на закупівлю продуктів, а й для придбання книг. Він також закликає українців надсилати дитячі видання їм у його бібліотеку.

Окрім цього, волонтер разом із однодумцями проводить дитячі дні народження у бібліотеці.

"Цієї неділі ми святкуємо дні народження 6 дітей, які народилися у вересні! Наступного місяця запрошуватимемо дітей, які народилися в жовтні. Усі вони – читачі нашої бібліотеки. Це ще одна чудова причина приєднатися до нас. Нехай ваша дитина/діти отримають задоволення від читання книг", – написав Цучіко в Instagram у кінці вересня.

Волонтер відкрив у Харкові бібліотеку для дітей (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

Раніше Цучіко заявляв, що не збирається повертатись в Японію. Втім, у квітні цього року він на кілька місяців відправився на батьківщину. У мережі навіть з'явилась інформація, що волонтер збирається закрити своє кафе та повернутись додому.

Причиною таких чуток стало те, що у червні цього року Цучіко звинуватив директорку свого фонду та керівницю кафе Наталію Граму у намаганні привласнити його кошти. Вона начебто використала його ім'я, коли той був у Японії, для зборів донатів на рахунки, до яких він не мав доступу.

Натомість Грама заявила, що Цучіко поїхав з України і покинув кафе напризволяще, тому вона була змушена збирати гроші, щоб підтримувати роботу закладу і продовжувати годувати людей безкоштовними обідами. Очевидно волонтери розв'язали цей конфлікт між собою, оскільки після цього у них уже не було публічних претензій.

Які плани на майбутнє

76-річний Фумінорі Цучіко вирішив, що залишиться жити в Україні, тож почав опановувати нашу мову і вже має перші результати.

"Я залишаюсь тут назавжди. І я намагаюсь вивчити українську, щоб розуміти людей та спілкуватися з кожним. Мені дуже важко вчити українську. Я не звик до такої вимови. І я старенький. Я можу запам’ятати слово, а зранку вже забуваю його", – каже волонтер.

Цучіко зізнається, що за 3 роки хоче опанувати українську досконало, оскільки вважає, що це необхідно для комфортного життя в Україні. Також він наголошує, що йому дуже подобаються харків'яни, тому він продовжуватиме їм допомагати.