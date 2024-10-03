Где сейчас Фуминори Цучико, который оставил Японию ради помощи харьковчанам

Как Фуминори Цучико стал волонтером

В начале 2022 года на то время 73-летний японец Фуминори Цучико путешествовал по Европе. Как раз перед началом полномасштабного вторжения России в Украину он посетил Киев. Когда началась война, он уже был в Варшаве, но уже в апреле вернулся в Украину, чтобы помогать нашим соотечественникам.

Сначала волонтер помогал в столичных больницах, а в начале лета 2022 года переехал в Харьков. Там он жил на станции метро "Героев Труда", где местные скрывались от обстрелов. Цучико начал покупать продукты и раздавать харьковчанам.

Волонтер собирал донаты и на них покупал продукты, потом решил открыть "FuMi Caffe" с бесплатными обедами. Для реализации этого проекта он продал свой дом в Токио. Также мужчина неоднократно собирал деньги на благотворительность в подземных переходах Харькова, из-за чего однажды у него возник конфликт с местной полицией.

За свою волонтерскую деятельность Цучико в 2023 году стал лауреатом награды "Национальная легенда Украины".

Фуминори Цучико (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

Фуминори Цучико стал лауреатом "Национальной легенды Украины" (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

Где сейчас волонтер и чем занимается

Фуминори Цучико, несмотря на постоянные обстрелы Харькова, остался в городе и продолжает свою волонтерскую деятельность. В своих соцсетях он сообщил, что в октябре планирует открыть еще одно кафе.

Также он периодически закупает продукты на волонтерские деньги и раздает харьковчанам. На днях Цучико приобрел 200 кг макарон, хлопьев и более 100 кг овощей и печенья. По словам волонтера, эти продукты раздадут 1000 харьковчан.

Фуминори Цучико с работниками "FuMi Caffe" (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

На День Независимости Украины Цучико приезжал в Киев на поднятие японского флага на Майдане (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

Летом волонтер заявил о том, что в начале учебного года хочет открыть детскую библиотеку. С его постов в соцсетях можно сделать выводы, что ему удалось реализовать этот замысел. Так что сейчас Цучико не только собирает донаты на закупку продуктов, но и для приобретения книг. Он также призывает украинцев отправлять детские издания в его библиотеку.

Кроме того, волонтер вместе с единомышленниками проводит детские дни рождения в библиотеке.

"В это воскресенье мы празднуем дни рождения 6 детей, которые родились в сентябре! В следующем месяце будем приглашать детей, родившихся в октябре. Все они – читатели нашей библиотеки. Это еще одна замечательная причина присоединиться к нам. Пусть ваш ребенок/дети получат удовольствие от чтения книг", – написал Цучико в Instagram в конце сентября.

Волонтер открыл в Харькове библиотеку для детей (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)

Ранее Цучико заявлял, что не собирается возвращаться в Японию. Но в апреле этого года он на несколько месяцев отправился на родину. В сети даже появилась информация, что волонтер собирается закрыть свое кафе и вернуться домой.

Причиной таких слухов стало то, что в июне этого года Цучико обвинил директора своего фонда и руководительницу кафе Наталью Граму в попытке присвоить его средства. Она якобы использовала его имя, когда тот был в Японии, для сбора донатов на счета, к которым он не имел доступа.

Грама заявила, что Цучико уехал из Украины и оставил кафе на произвол судьбы, поэтому она была вынуждена собирать деньги, чтобы поддерживать работу заведения и продолжать кормить людей бесплатными обедами. Очевидно, волонтеры разрешили этот конфликт между собой, поскольку после этого у них уже не было публичных претензий.

Какие планы на будущее

76-летний Фуминори Цучико решил, что останется жить в Украине, поэтому начал учить наш язык и уже имеет первые результаты.

"Я остаюсь здесь навсегда. И я стараюсь выучить украинский, чтобы понимать людей и общаться с каждым. Мне очень трудно учить украинский. Я не привык к такому произношению. И я старенький. Я могу запомнить слово, а утром я уже забываю его" , – говорит волонтер.

Цучико признается, что за 3 года хочет выучить украинский в совершенстве, поскольку считает, что это необходимо для комфортной жизни в Украине. Он также отмечает, что ему очень нравятся харьковчане, поэтому он будет продолжать им помогать.