"Тварини мені як діти". Де зараз Анастасія Тиха, яка врятувала собак з Ірпеня на початку війни

У перші дні війни майже весь світ облетіло фото 20-річної волонтерки Анастасії Тихої, яка разом з чоловіком із майже окупованого Ірпеня вивезли 15 собак, у тому числі з інвалідністю, 5 котів, хамелеона, черепаху, хом’яка та павука.

Як Анастасія врятувала собак з Ірпеня

Анастасія з чоловіком Артуром Лі ще до війни займались перетримкою хворих та психічно нестабільних тварин, тож коли розпочалося повномасштабне вторгнення вони не змогли залишитись осторонь. Оскільки дівчина навчалась на ветеринара, то знала, як кваліфіковано допомогти "хвостикам".

9 березня 2022 року пара врятувала тварин з Ірпеня, який на той час вже був майже окупований. Дівчина зізнавалась потім, під час евакуації не було часу думати про страх чи небезпеку.

Подружжя змогло вивезти півтора десятка собак та кілька інших тварин. Спершу вони ловили "хвостиків", а тоді їм потрібно було їх перевести через зруйнований міст. Деякі тварини від страху виривались і втікали. Під час евакуації пара загубила свого пса Зевса, але через чотири дні повернулись пішки в Ірпінь і знайшли його.

"Тварини мені як діти. Дітей же не кидають", – розповідала згодом волонтерка.

Під час евакуації парі допомагали незнайомі люди і місцева тероборона. Дехто виводив собак через зруйнований міст, дехто у візку із супермаркету вивозив котів. Також зупинялись люди на машинах й пропонували підвезти.

Момент порятунку тварин зафіксував відомий американський фотограф Christopher Occhicone. Цей кадр миттєво облетів світові ЗМІ, й митці почали створювати на нього свої інтерпретації. Через півтора року за цим сюжетом навіть намалювали мурал на одному зі столичних будинків.

"Ця фотографія допомогла тваринам, їх почали розбирати. Усі вони тепер мешкають за кордоном. Собаки жили весь цей час в Україні й нікому не були потрібні. Завдяки фото їх помітили, і вони поїхали в родини", – ділилася згодом Настя.

Малюнки за мотивами знаменитого фото (скриншот)

Чим зараз займається волонтерка

Після порятунку тварин в Ірпені Настя створила на Київщині притулок "Дім особливих хвостиків". Її підопічними стали собаки й коти з особливо трагічними долями – після важких травм чи з вродженою інвалідністю.

Коли сотні тварин опинились у пастці у затопленому Херсоні після підриву Каховського водосховища, дівчина з однодумцями поїхала туди, аби їх врятувати. Також Анастасія у своєму притулку прихистила собак і котів з прифронтових територій. Зараз там на новий дім чекають майже двісті тварин, у тому числі з Покровська, Торецька, Костянтинівки та інших гарячих точок лінії фронту. На потреби притулку Анастасія збирає донати.

Анастасія з врятованими тваринами (фото: instagram.com/stasia_tihaia)

Весною притулок "Дім особливих хвостиків" опинився під загрозою закриття, оскільки сусіди скаржились на гавкіт собак, а ветеринарні клініки відмовлялись лікувати тварин у борг, оскільки донатів на оплату послуг не вистачало.

"Мені надходили погрози телефоном, що собак отрують, вбʼють і все в такому дусі. Я намагалася з цим впоратися, але вже до нас і депутати їздять, говорити про виселення… Є скарги від сусідів на гавкіт собак і як ми не намагалися мінімізувати гавкіт, все одно їх це не влаштовує і я розумію, поряд з такою кількістю тварин важко жити", – писала Анастасія у квітні.

Втім згодом ці питання вдалося вирішити і притулок досі функціонує та продовжує рятувати тварин. Майже щодня Анастасія публікує пости про те, що котрась тварина шукає дім, а самі волонтери потребують фінансової допомоги.

Анастасія зараз опікується притулком, у якому майже 200 врятованих тварин (фото: instagram.com/stasia_tihaia)