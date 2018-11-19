Продан заявил о невозможности прибыть на допрос в САП

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан заявил, что предоставил САП официальную справку из медучреждения в Германии, где он проходит лечение

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан заявил о невозможности прибыть на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), назначенный на 20 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Продана в Facebook.

Продана заявил, что сегодня его адвокаты зарегистрировали в САП заявление, в котором указаны причины, по которым он не может завтра прибыть на допрос.

"Как и обещал, САП предоставлена официальная справка из медицинского учреждения в Германии. Надеюсь, официальное подтверждение того, что я действительно нуждаюсь в лечение и нахожусь в медицинском учреждении, положит конец всем грязным спекуляциям и сплетням относительно моего выезда за границу", - написал он.

Вместе с тем, саму справку Продан не опубликовал.

Фото: заявление адвоката Продана (facebook.com/Myroslav.Prodan)

Напомним, ранее сообщалось, что САП вызвала Продана на допрос 20 ноября. Предыдущий раз экс-главу ГСФ вызвали на допрос 15 ноября, но он не пришел, сославшись на состояние здоровья. Он также сообщал, что находится на лечении в Германии.

Отметим, Продана подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст .368-2 (незаконное обогащение) УК Украины. Вместе с тем, по словам генпрокурора Юрия Луценко, прокуратура можеть объявить ему еще одно подозрение. При этом, Луценко не уточнил по какому именно факту может быть объявлено подозрение.