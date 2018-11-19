Продан заявив про неможливість прибути на допит до САП

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан заявив, що надав САП офіційну довідку з медустанови у Німеччині, де він проходить лікування

Екс-глава Державної фіскальної служби України Мирослав Продан заявив про неможливість прибути на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), призначений на 20 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Продана у Facebook.

Продана заявив, що сьогодні його адвокати зареєстрували в САП заяву, у якій вказані причини, з яких він неможе завтра прибути на виклик.

"Як і обіцяв, до САП надано офіційну довідку з медичної установи у Німеччині. Сподіваюсь, офіційне підтвердження того, що я справді потребую лікування та перебуваю у медичному закладі, покладе край усім брудним спекуляціям та пліткам стосовно мого виїзду за кордон", - написав він.

Разом з тим, саму довідку Продан не опублікував.

Фото: заява адвоката Продана (facebook.com/Myroslav.Prodan)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що САП викликала Продана на допит 20 листопада. Попередній раз екс-очільника ДСФ викликали на допит 15 листопада, але він не прийшов, зіславшись на стан здоров'я. Він також повідомляв що перебуває на лікуванні у Німеччині.

Відзначимо, Продана підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст .368-2 (незаконне збагачення) КК України. Разом з тим, за словами генпрокурора Юрія Луценка, прокуратура можеть оголосити йому ще одну підозру. При цьому, Луценко не уточнив за яким саме фактом може бути оголошено підозру.