Продан заявив, що виїхав на лікування до Німеччини

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан готовий дистанційно брати участь у допиті САП

Колишній керівник Державної фіскальної служби України Мирослав Продан готовий дистанційно брати участь у допиті Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), так як знаходиться на лікуванні в Німеччині. Про це РБК-Україна повідомила його адвокат Лариса Криворучко.

При цьому сам Продан повідомив РБК-Україна, що виїхав з країни ще 8 днів тому. На сьогодні він знаходиться в Німеччині.

"Після лікування повернуся до України. Чотири з половиною місяці звертався до САП і ГПУ з пропозицією прийти і дати пояснення. Мені жодного разу не відповіли. Повістку прислали вже після того, як я поїхав. Виписали повістку заднім числом. Підозрюю, зробили це спеціально", - зазначив він.

У той же час адвокат Лариса Криворучко підкреслила, що офіційних викликів на допит в САП Продан не отримував.

"ДФС підтвердила, що кілька днів тому була повістка, однак, співробітники повернули її до САП, оскільки Проданий більше не є працівником Державної фіскальної служби", - зазначила вона.

Криворучко додала, що зверталася до САП щодо порядку повідомлення про слідчі дії, а також казала, що Проданий знаходиться за кордоном.

"Він (прокурор, - ред.) повідомив, що викликав Продана на допит у встановленому порядку, він отримав повістку, і в даний момент знаходиться на території України. Однак це фізично неможливо, оскільки Мирослава Продана на той час не було в країні, про що є офіційне підтвердження з органів прикордонної служби", - сказала вона.

Також адвокат повідомила, що Продан готовий взяти участь у процесуальних діях дистанційно, наприклад, в режимі відеоконференції, та надати необхідні документи.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, колишнього в. о. голови Фіскальної служби планували затримати ще влітку за підозрою в організації схем при експорті горіхів, а також у незаконному збагаченні та купівлі нерухомості. Зокрема, під час обшуку у його друга виявили телефон, з якого зняли переговори про придбання нерухомості в Туреччині.

Генпрокурор Юрій Луценко також стверджував, що діяльність Продана на посаді керівника ДФС необхідно перевірити. Зазначимо, Продан є людиною з оточення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який з літа неодноразово намагався захистити соратника на зустрічах з президентом Петром Порошенком. При цьому після відставки в. о. глави ДФС 5 вересня його посада мала відійти до квоти президента, однак Гройсман призначив свого ставленика. У зв'язку з цим в уряді заговорили, що прокуратура повернеться до питання затримання Продана.