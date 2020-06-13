Пробное ВНО можно пройти дома: названы условия

Пройти оценивание можно онлайн
Сдать пробное внешнее оценивание можно не выходя из дома. Участников просят не приходить в ранее определенные пункты проведения ВНО.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Там убеждены, что указанные пункты готовы к проведению оценивания, однако в связи с распространением коронавируса их посещение запрещено.
"Нет сомнений в том, что пункты проведения пробного ВНО были бы безопасными для участников тестирования и педагогов. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома", - сообщили в Центре.
Что для этого нужно:
15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с украинского языка и литературы.
17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбран для прохождения пробного ВНО.
"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня", - отметили в Центре.
Тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения таких тетрадей находится в личных кабинетах участников. Ознакомиться с процедурой проведения пробного ЗНО можно в видео.
Напомним, из-за распространения коронавируса в Украине Кабинет министров отменил пробное ВНО.
Основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, дополнительная сессия запланировано на 23 июля - 11 августа.
Автор: Роман Калиниченко