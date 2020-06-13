Пробне ЗНО можна пройти вдома: названо умови

Пройти оцінювання можна онлайн
Скласти пробне зовнішнє оцінювання можна не виходячи з дому. Учасників просять не приходити до раніше визначених пунктів проведення ЗНО.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Там переконані, що вказані пункти готові до проведення оцінювання, однак у зв’язку з поширенням коронавірусу Кабмін заборонив їх відвідування.
"Немає сумнівів у тому, що пункти проведення пробного ЗНО були б безпечними для учасників тестування та педагогів. З огляду на ситуацію, що склалася, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома", - повідомили у Центрі.
Що для цього потрібно:
15 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.
17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.
"Під час роботи із тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня", - наголосили у Центрі.
Тестові зошити знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість отримання таких зошитів знаходиться в особистих кабінетах учасників. Ознайомитися з процедурою проведення пробного ЗНО можна за посиланням.
Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО.
Автор: Роман Калиниченко