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Пробне ЗНО можна пройти вдома: названо умови

Новини » Суспільство   

Пройти оцінювання можна онлайн

Скласти пробне зовнішнє оцінювання можна не виходячи з дому. Учасників просять не приходити до раніше визначених пунктів проведення ЗНО.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Там переконані, що вказані пункти готові до проведення оцінювання, однак у зв’язку з поширенням коронавірусу Кабмін заборонив їх відвідування.

"Немає сумнівів у тому, що пункти проведення пробного ЗНО були б безпечними для учасників тестування та педагогів. З огляду на ситуацію, що склалася, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома", - повідомили у Центрі.

Що для цього потрібно:

15 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

  • виконати завдання тестового зошита;
  • до 19 червня внести свої відповіді до сервісу визначення результатів;
  • отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

  • упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.
  • до 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
  • отримати свій результат за тестування.

"Під час роботи із тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня", - наголосили у Центрі.

Тестові зошити знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість отримання таких зошитів знаходиться в особистих кабінетах учасників. Ознайомитися з процедурою проведення пробного ЗНО можна за посиланням.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО.

Автор: Роман Калиниченко

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