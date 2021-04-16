Пробне ЗНО в Києві та Миколаївській області перенесли на 15 травня
Через продовження карантинних обмежень пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області переноситься. Воно відбудеться 15 травня.
Водночас, в Чернігівській області пробне тестування пройде 24 квітня.
Незалежно від дати пробного ЗНО для його учасників доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета з переліку та пройти тестування вдома.
Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах тих учасників оцінювання, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів.
Учасники пробного ЗНО з Чернігівської області
- 24 квітня візьмуть участь у пробному ЗНО і пройдуть тестування з того навчального предмета, для проходження якого зареєструвалися;
- зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів;
- 30 квітня отримають результат виконання тестів.
Учасники пробного ЗНО з Києва або Миколаївської області
- 15 травня візьмуть участь у пробному ЗНО і пройдуть тестування з того навчального предмета, на який зареєструвалися;
- зможуть з 15 до 18 травня внести свої відповіді на завдання тесту, для проходження якого зареєструвалися, до спеціального сервісу з визначення результатів;
- 19 травня отримають результат виконання тесту, для проходження якого зареєструвалися.
Нагадаємо, в усіх інших областях пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбулося 10 квітня. У ньому взяли участь 93-95% від зареєстрованих.
РБК-Україна писало, що Верховна рада надала право вибору випускникам по виду оцінки їх знань. Документ надає учням (студентам) право вибору виду оцінки їх результатів навчання шляхом або річного оцінювання, або державної підсумкової атестації або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.