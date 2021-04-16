Пробне ЗНО в Києві та Миколаївській області перенесли на 15 травня

Через продовження карантинних обмежень пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області переноситься. Воно відбудеться 15 травня.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти .

Водночас, в Чернігівській області пробне тестування пройде 24 квітня.

Незалежно від дати пробного ЗНО для його учасників доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета з переліку та пройти тестування вдома.

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах тих учасників оцінювання, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів.

Учасники пробного ЗНО з Чернігівської області

24 квітня візьмуть участь у пробному ЗНО і пройдуть тестування з того навчального предмета, для проходження якого зареєструвалися;

візьмуть участь у пробному ЗНО і пройдуть тестування з того навчального предмета, для проходження якого зареєструвалися; зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів;

внести свої відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів; 30 квітня отримають результат виконання тестів.

Учасники пробного ЗНО з Києва або Миколаївської області