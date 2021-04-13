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Госатестация или ВНО: выпускники получили право выбора

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 17:45
Госатестация или ВНО: выпускники получили право выбора Фото: выпускники получили право выбора, что сдавать (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада предоставила право выбора выпускникам по виду оценки их знаний. Парламент одобрил соответствующий законопроект №5014.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 298 парламентариев.

Ожидается, что закон позволит минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования.

Документ предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот законопроект за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, Министерство образования и науки назвало явку на пробное внешнее независимое оценивание. В нем приняли участие 93-95% от зарегистрировавшихся.

Также в Минобразования допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.

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