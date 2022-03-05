Куда звонить, если не работает номер 101: телефоны по городам Сумской области

Если у вас возникли проблемы с линией экстренной связи 101, сохраняйте дополнительные номера телефонов в Сумской области.

Если у вас есть проблемы с линией экстренной связи 101, сохраните дополнительные номера телефонов в Сумской области:

Номера телефонов:

Сумы 093-315-69-99;

Шостка 099-343-76-64;

Ахтырка 093-341-27-58;

Ямполь 063-677-86-58;

Краснополье 099-336-88-53;

Конотоп 068-069-92-88, 099-338-50-70;

Большая Писаревка 068-180-11-93;

Ромны 068-642-63-91;

Путивль 068-189-43-67;

Недригайлов 096-515-61-98;

Липовая Долина 067-110-79-20;

Лебедин 068-198-35-32;

Глухов 068-340-94-05;

Белополье 068-182-93-24, 099-364-26-28;

Середина-Буда 068-462-83-58;

Кролевец 097-427-71-77;

Бурынь 095-376-12-71;

Тростянец 093-315-55-13.

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