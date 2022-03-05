Куда звонить, если не работает номер 101: телефоны по городам Сумской области

Если у вас возникли проблемы с линией экстренной связи 101, сохраняйте дополнительные номера телефонов в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина на телеграмм-канал главы Сумской областной государственной администрации.
Если у вас есть проблемы с линией экстренной связи 101, сохраните дополнительные номера телефонов в Сумской области:
Номера телефонов:
Больше информации о том, что происходит в Сумах и области прямо сейчас, вся самая оперативная информация и самые важные новости для жителей города - в онлайн материале РБК-Украина.
Все подробности вторжения России в Украину, ситуация в городах, информация о том, что происходит в разных регионах и реакция мира, - в текстовом онлайне РБК-Украина по ссылке.