Куди телефонувати, якщо не працює номер 101: телефони по містах Сумської області

Якщо у вас є проблеми з лінією екстреного зв‘язку 101, зберігайте додаткові номери телефонів на Сумщині
Якщо у вас є проблеми з лінією екстреного зв‘язку 101, зберігайте додаткові номери телефонів на Сумщині:
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