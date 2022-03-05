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Куди телефонувати, якщо не працює номер 101: телефони по містах Сумської області

Автор: Євгенія Тугушева

Якщо у вас є проблеми з лінією екстреного зв‘язку 101, зберігайте додаткові номери телефонів на Сумщині

Про це пише РБК-Україна на телеграм-канал голови Сумської обласної державної адміністрації.

Якщо у вас є проблеми з лінією екстреного зв‘язку 101, зберігайте додаткові номери телефонів на Сумщині:

Номери телефонів:

  • Суми 093-315-69-99;
  • Шостка 099-343-76-64;
  • Охтирка 093-341-27-58;
  • Ямпіль 063-677-86-58;
  • Краснопілля 099-336-88-53;
  • Конотоп 068-069-92-88, 099-338-50-70;
  • Велика Писарівка 068-180-11-93;
  • Ромни 068-642-63-91;
  • Путивль 068-189-43-67;
  • Недригайлів 096-515-61-98;
  • Липова Долина 067-110-79-20;
  • Лебедин 068-198-35-32;
  • Глухів 068-340-94-05;
  • Білопілля 068-182-93-24, 099-364-26-28;
  • Середина-Буда 068-462-83-58;
  • Кролевець 097-427-71-77;
  • Буринь 095-376-12-71;
  • Тростянець 093-315-55-13.

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