Проблемний курорт: Чорногорія посилює візові правила для росіян
Чорногорія посилить візові правила для громадян Росії, щоб відповідати політиці ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча Euronews.
Чорногорія має посилити візові вимоги для росіян, щоб відповідати політиці Євросоюзу, до якого вона сподівається приєднатися до 2028 року.
Зараз громадяни Росії можуть знаходитись у Чорногорії без візи до 30 днів за дійсним паспортом. Тому багато з них відвідують країну.
Спаїч наголосив, що Чорногорія повністю дотримується Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗПБ) ЄС - ключової вимоги для членства в Євросоюзі - зокрема й у цьому питанні.
"Навіть не маючи статусу члена та відповідних переваг, ми поводимося як держава-член", - сказав прем'єр-міністр.
Очікується, що Чорногорія адаптує свою візову політику до політики ЄС, щоб стати 28-ю країною-членом.
Також Чорногорія вже скасувала свої безвізові програми для громадян Вірменії, Узбекистану, Кувейту та Єгипту, щоб узгодити їх з політикою ЄС.
ЄС посилює візовий режим
Про те, що Євросоюз готується посилити правила видачі шенгенських віз громадянам Росії вже до кінця року, писало РБК-Україна з посиланням на Politiko.
ЄС раніше вже скасував угоду про спрощення візового режиму з Росією. Проте видача віз залишається у компетенції окремих країн-членів.
Їхня ж національна політика суттєво відрізняється: деякі країни, такі як Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва, блокують чи серйозно обмежують видачу віз громадянам Росії, тоді як інші, включаючи Угорщину, Францію, Іспанію та Італію, продовжують видавати візи більш ліберально.
Раніше повідомлялось, що міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн та Польщі домовились заборонити в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.
Крім того, уряд Німеччини має намір досягти запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам РФ для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового пакета санкцій ЄС.