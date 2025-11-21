Проблемний курорт: Чорногорія посилює візові правила для росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча Euronews .

Чорногорія має посилити візові вимоги для росіян, щоб відповідати політиці Євросоюзу, до якого вона сподівається приєднатися до 2028 року.

Зараз громадяни Росії можуть знаходитись у Чорногорії без візи до 30 днів за дійсним паспортом. Тому багато з них відвідують країну.

Спаїч наголосив, що Чорногорія повністю дотримується Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗПБ) ЄС - ключової вимоги для членства в Євросоюзі - зокрема й у цьому питанні.

"Навіть не маючи статусу члена та відповідних переваг, ми поводимося як держава-член", - сказав прем'єр-міністр.

Очікується, що Чорногорія адаптує свою візову політику до політики ЄС, щоб стати 28-ю країною-членом.

Також Чорногорія вже скасувала свої безвізові програми для громадян Вірменії, Узбекистану, Кувейту та Єгипту, щоб узгодити їх з політикою ЄС.