Німеччина виступає за посилення візового режиму для росіян у ЄС у новому пакеті санкцій
Уряд Німеччини має намір досягти запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам РФ для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового пакета санкцій ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
За даними видання, у документі, підготовленому Берліном, міститься заклик до повної імплементації рекомендацій, оприлюднених Єврокомісією ще у 2022 році. Ці рекомендації передбачають суттєве скорочення кількості віз, які видаються громадянам Росії з туристичною метою для в’їзду до ЄС.
За останніми даними Європейського Союзу, у 2024 році росіянам було видано близько 542 тисяч короткострокових віз для поїздок до країн ЄС та інших держав Шенгенської зони, включаючи Швейцарію. Це на приблизно 20% більше, ніж у 2023 році, однак значно менше, ніж у 2019-му.
Також повідомляється, що у 2024 році Німеччина видала росіянам близько 27,3 тисяч шенгенських віз. Окрім того, було оформлено приблизно 11,3 тисяч національних віз для довгострокового перебування, зокрема з метою навчання або працевлаштування.
У Міністерстві закордонних справ Німеччини підкреслили, що після початку російського вторгнення в Україну Берлін вже посилив правила видачі як національних, так і шенгенських віз для громадян РФ.
Обмеження для росіян у Шенгенській зоні
"Шенген" – це найбільша зона вільного пересування у світі. Зараз Шенгенська зона охоплює 29 країн (25 з 27 держав-членів, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію) і 420 млн людей.
Нагадаємо, у раніше низка країн Шенгенської зони ввели контроль на кордонах. Цей захід став вимушеною відповіддю на зростання кількості мігрантів і російське шпигунство.
Також раніше повідомлялось, що міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн та Польщі домовились заборонити в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.