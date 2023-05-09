Проблемы со здоровьем? Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая

Белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Наша Ніва "

"Лукашенко не выступал с речью на площади Победы, которую он произносил каждый год. Вместо него "по его поручению" выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин", - говорится в материале.

"Наша Ніва" пишет, что на последнем официальном мероприятии в Минске у Лукашенко был хриплый голос.

"Сегодня на параде в Москве он выглядел больным, не смог пройти 300 метров от трибуны в Александровский сад вместе с другими президентами, и его увезли на электрокаре", - добавляют журналисты.

Также сообщается, что предварительно все готовились к онлайн-речи именно Лукашенко, но позже ее заменили "возложением цветов с участием Лукашенко".