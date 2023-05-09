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Проблемы со здоровьем? Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая

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Беларусь, Вторник 09 мая 2023 21:31
Проблемы со здоровьем? Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая Фото: Белорусский диктатор Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Наша Ніва"

"Лукашенко не выступал с речью на площади Победы, которую он произносил каждый год. Вместо него "по его поручению" выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин", - говорится в материале.

"Наша Ніва" пишет, что на последнем официальном мероприятии в Минске у Лукашенко был хриплый голос.

"Сегодня на параде в Москве он выглядел больным, не смог пройти 300 метров от трибуны в Александровский сад вместе с другими президентами, и его увезли на электрокаре", - добавляют журналисты.

Проблемы со здоровьем? Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая

Также сообщается, что предварительно все готовились к онлайн-речи именно Лукашенко, но позже ее заменили "возложением цветов с участием Лукашенко".

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" покинул Москву и прилетел обратно в Минск.

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