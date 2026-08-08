Росіяни чекають на візит Путіна в регіони, бо перед цим завозять дешевий бензин

Російський диктатор Володимир Путін на тлі передвиборчої кампанії здійснює поїздки регіонами РФ, до яких перед його візитом завозять багато дешевого бензину попри паливну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Паливо перед приїздом Путіна з'являється в регіонах навіть на тих АЗС, які стояли порожні тижнями через кризу в енергосекторі, до якої призвели масові українські удари дронами.

Видання бере до прикладу ситуацію в Красноярську, куди 3 серпня приїздив диктатор. Там напередодні візиту глави Кремля, про який росіяни ще не знали, бензин з'явився на кожній АЗС, до того ж - вдвічі дешевший за звичну ціну.

"Вже два дні нам не доводиться стояти в черзі за бензином, і його продають не по 140 (рублів за літр - ред.), а по 67, і все це завдяки Володимиру Володимировичу! Дякуємо, що завітали до нас", – захоплено висловився молодий водій, якого інтерв’ювало "Ехо", російське ЗМІ у вигнанні.

Хвиля задоволення серед росіян, часом забарвленого іронією, прокотилася і соціальними мережами. Місцеві блогери пояснили, що візит "барина" попри незручності – перекриття руху, значний набір поліції, погане інтернет-з’єднання – мав і свої позитивні сторони.

Дехто навіть пропонував йому відвідувати місто частіше, вказуючи на те, що його попередня поїздка була сім років тому.