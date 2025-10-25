Проблеми лише на кордоні. Буданов розповів, де починається "діряве" ППО Росії

Буданов зазначив, що українські "глибокі удари" по Росії дають очевидний ефект, оскільки вдалося вибити Росію з сектору експорту бензину. Успіхи України обумовлені тим, що більшість засобів російської протиповітряної оборони зосереджені поблизу кордону з Україною.

Окрім кордонів, російська ППО є тільки на окупованих територіях України, а також захищає Москву та Санкт-Петербург. В інших місцях її або немає, або вона не становить перешкоди дронам.

"Коли ми обходимо систему, розгорнуту вздовж нашого кордону, польоти наших безпілотників над Російською Федерацією завжди безпроблемні", - сказав Буданов.

За його словами, Росія намагається захистити системами ППО конкретні об'єкти, але зараз розміри РФ грають проти неї - занадто великі обсяги систем потрібні. Тому прикрити абсолютно все у росіян ніколи не вийде.

При цьому Буданов дав дуже обтічну відповідь на пряме запитання - чи допомагає розвідка США Україні у завданні ударів по російських об'єктах.

"Ми всі є частиною цього процесу", - відповів він.

В росіян великі проблеми

Удари дронів створюють для РФ великі проблеми. Вже зараз росіяни намагаються експортувати більше нафти та скрапленого газу, щоб збалансувати бюджет. Щодо атак на російський військово-промисловий комплекс - наслідки, зазначив Буданов, є.

"Наслідки є, але вони менш відчутні. Ці наслідки важче з'ясувати, тому що ми створюємо проблеми для темпів російського військового виробництва", - пояснив керівник ГУР МО.

Буданов додав, що українські удари працюють, як додаткові санкції проти Росії. Оскільки західні обмеження досі не змогли ефективно підірвати російську економіку, яка все ще тримається на плаву.

"Російська Федерація - дуже потужний ворог, незалежно від того, що деякі говорять і думають. Я дуже добре пам’ятаю погляди, яких дотримувалися впливові російські військові діячі у лютому 2023 року", - зазначив він.

Доходи від енергетичної галузі дозволяють російському режиму продовжувати війну. Без них Кремль вже давно б змушений був, як мінімум, піти на мирні переговори.

"Без енергетичних доходів Росія не змогла б продовжувати цю війну. Тож, якщо говорити лише гіпотетично, якби було запроваджено реальне ембарго на російські вуглеводні та продукти, отримані з вуглеводнів, загальна картина була б зовсім іншою", - резюмував Буданов.