ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Проблеми із зв'язком ще є. У "Київстарі" розповіли, що робити, якщо SIM-картка не в мережі

Україна, Четвер 14 грудня 2023 14:43
UA EN RU
Проблеми із зв'язком ще є. У "Київстарі" розповіли, що робити, якщо SIM-картка не в мережі Фото: у "Київстарі" розповіли, що робити, якщо SIM-картка не в мережі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Проблеми із зв'язком "Київстар" ще є після збою 12 грудня. У компанії розповіли, що робити, якщо SIM-карта не в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київстара".

"В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком, але наші спеціалісти їх усувають. Перепрошуємо за незручності та працюємо далі", - йдеться в повідомленні.

Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі

Треба зробити наступне:

  • перезавантажити телефон;
  • увімкнути та вимкнути "авіарежим".

Що по інших послугах?

Як зазначили в компанії, голосовий сервіс підключений. Проте, як зазначають спеціалісти, його доступність і якість залежить від багатьох факторів, роботи ведуться. Мережа "Домашнього Інтернету" відновлена на 93%.

Збій у "Київстарі"

Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня. Пізніше з'ясувалося, що "Київстар" потрапив під масову хакерську атаку. Вона стала неочікуваною для банків. Так, до 40% POS-терміналів в торгових мережах перестали працювати. Зокрема, через збій виникли проблеми в роботі терміналів та банкоматів "ПриватБанку" та Ощадбанку, виникла і нова проблема.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар
NEWS
"Замороження" війни в Україні загрожує нападом Росії на країни НАТО, - Кулеба
"Замороження" війни в Україні загрожує нападом Росії на країни НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік