Проблеми із зв'язком ще є. У "Київстарі" розповіли, що робити, якщо SIM-картка не в мережі

Проблеми із зв'язком "Київстар" ще є після збою 12 грудня. У компанії розповіли, що робити, якщо SIM-карта не в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київстара".

"В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком, але наші спеціалісти їх усувають. Перепрошуємо за незручності та працюємо далі", - йдеться в повідомленні.

Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі

Треба зробити наступне:

перезавантажити телефон;

увімкнути та вимкнути "авіарежим".

Що по інших послугах?

Як зазначили в компанії, голосовий сервіс підключений. Проте, як зазначають спеціалісти, його доступність і якість залежить від багатьох факторів, роботи ведуться. Мережа "Домашнього Інтернету" відновлена на 93%.

Збій у "Київстарі"

Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня. Пізніше з'ясувалося, що "Київстар" потрапив під масову хакерську атаку. Вона стала неочікуваною для банків. Так, до 40% POS-терміналів в торгових мережах перестали працювати. Зокрема, через збій виникли проблеми в роботі терміналів та банкоматів "ПриватБанку" та Ощадбанку, виникла і нова проблема.